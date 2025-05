Celebrazione cittadina: "Il 16 maggio di ogni anno suoneremo le sirene"

Il 16 maggio a Cesena non sarà più un giorno come gli altri. Passeranno gli anni, ma nella comunità cesenate il ricordo di quel pomeriggio del 2023 non potrà sbiadire. Così da ora in avanti, ogni 16 maggio che il futuro vorrà concederci, alle 15.15 lungo il tratto cittadino del fiume Savio, suoneranno le sirene. Quelle sirene che il Comune sta attivando e che nelle intenzioni dell’amministrazione dovranno fare da ultimo baluardo prima di una eventuale nuova esondazione. Gli ultimi avvisi alla popolazione: prima, di allontanare le vetture e di salire ai piani alti; poi - e speriamo che non serva mai - di scappare. Ma non il 16 maggio.

Alle 15.15 del 16 maggio 2023 il fiume Savio ruppe gli argini, trasformandosi in un mare di fango che distrusse ogni cosa incontrata. "Ogni anno – ha commentato ieri il sindaco Enzo Lattuca presentando la rassegna di eventi predisposti da palazzo Albornoz in occasione del triste anniversario - il 16 maggio alle 15.15 ci faremo trovare sul Ponte Nuovo. E faremo suonare le sirene. L’immagine evoca ricordi bellici e l’approccio è lo stesso: non possiamo dimenticare una tragedia. Per continuare a fare di tutto affinché non se ne verifichino altre".

Dunque la sirena, ma non solo quella. Perché tra gli altri investimenti in corso nel nostro territorio, è prevista anche la collocazione di semafori e telecamere in (per ora) due sottopassi, quelli di via Machiavelli e via San Cristoforo, i più esposti al rischio allagamenti: le telecamere serviranno a monitorare l’eventuale presenza dell’acqua e in base alle immagini verranno istituiti i divieti di transito. Interventi di miglioramento della sicurezza dovranno essere poi effettuati anche dall’Anas nel tunnel della Secante.

Tornando all’ormai prossimo anniversario, il 16 e il 17 maggio, è in programma ‘Un fiume di persone’, una serie di eventi che coinvolgeranno scuole, cittadini e varie realtà del territorio. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto europeo Times (Technology And Innovation For Maps Of Emergency Social Resilience) - finanziato dal programma Horizon Europe e di cui il Comune di Cesena è capofila - dedicato ai volontari residenti o domiciliati nel Comune di Cesena che durante l’alluvione sono intervenuti per soccorrere le persone colpite. Attraverso il racconto diretto dei cesenati e la condivisione del lavoro svolto, l’appuntamento sarà un’occasione di memoria collettiva sugli sforzi compiuti per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Si comincia venerdì 16 alle 10, al cinema ‘Eliseo’ con ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’, reading teatrale e incontro con le scuole superiori. L’associazione SpostaMenti prenderà la scena con il reading musicale ‘Zero’. A seguire lettura del ‘Vocabolario dell’alluvione’, nuova pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Barbablù e dell’amministrazione comunale e talk ‘Il volontariato spontaneo all’interno delle emergenze’ a cura di Eva Merloni dell’Agenzia ItaliaMeteo. Alle 15.45 all’altezza del Ponte Nuovo si terrà invece la simulazione di allerta con l’attivazione della sirena. Alle 18.30 al cinema ‘Eliseo’, seguirà i talk del climatologo Luca Mercalli. Sabato 17 maggio alle 10 in Malatestiana si parlerà degli interventi di ripristino e messa in sicurezza progettati, avviati o già eseguiti.

La giornata proseguirà nella palestra della scuola primaria ‘Don Milani’. Programma sul sito del Comune di Cesena. Alla due giorni si affiancano due mostre che saranno inaugurate il 13 maggio: ‘Un fiume di persone – Dizionario di un’alluvione’ a cura dell’associazione Barbablù alla Malatestiana e ‘Romagna sfigurata’ di Silvia Camporesi nella Galleria d’arte del Ridotto.