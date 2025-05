Celebrazioni congiunte per quattro Comuni

I Comuni di Longiano, Gambettola, Montiano e Roncofreddo celebrano il 1° Maggio, con un evento congiunto dal tema "la nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale", uniti per una riflessione condivisa sul valore del lavoro e della coesione sociale. La manifestazione avrà inizio alle 9 in piazza Tre Martiri a Longiano, dove si terrà il ritrovo con la partecipazione di carri agricoli e d’epoca imbandierati, simbolo della tradizione e del lavoro del nostro territorio. Seguirà una sfilata per le vie del paese, occasione per celebrare insieme il valore del lavoro, le conquiste sociali e i diritti dei lavoratori.