Celebrazioni di papa Chiaramonti Arrivano i cardinali Parolin e Zuppi

Un primate della Chiesa di altissima statura spirituale, un uomo di studi e di profonda cultura, un politico che seppe tenere testa nientemeno che a Napoleone, una guida del cattolicesimo universale, un pontefice così popolare da muovere le masse, che lo celebrarono come un santo. Se non bastasse la ricorrenza del bicentenario dalla morte (avvenuta il 20 agosto 1823) molto ci sarebbe da dire sulla figura del cesenate Barnaba Chiaramonti, monaco, vescovo e papa, assurto al soglio pontificio col nome di Pio VII. Molti dei luoghi cesenati che lo celebreranno tra il 20 agosto 2023 e la stessa data del 2024 sono segnati dal suo passaggio e portano in città i più eminenti storici e i principi della Chiesa. Come hanno illustrato il vescovo Douglas Regattieri e il direttore dei beni culturali della diocesi Marino Mongozzi, con puntualizzazioni dell’abate del Monte dom Mauro Maccarinelli e del vicesindaco Christian Castorri, le iniziative partono il 20 agosto dalla Basilica del Monte dove Barnaba divenne Gergorio, vestì l’abito dei benedettini e fu priore. La celebrazione qui, alle 18, sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua Santità. Verranno chiuse il 20 agosto dell’anno prossimo, presso la cattedrale, con un’altra solenne celebrazione presieduta, questa volta, dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Nei dodici mesi tra le due date sono previsti un convegno, quattro mostre e un pellegrinaggio. Il convegno, di respiro internazionale, è in calendario per il 13 ottobre nell’Aula Piana della Malatestiana dove è custodita la biblioteca di PioVII a suo tempo contesa tra il Monte e la Biblioteca. Il tema "PioVII Chiaramonti (1800-1823). Le svolte di un pontificato" verrà affrontato nel corso di un’intera giornata che vedrà una quindicina di interpreti tra autorità cittadine, studiosi, storici della Chiesa provenienti anche dalla Francia. Non mancheranno storici dell’arte e testimonianze della famiglia. Sarà presente infatti anche la nipote Sibilla d’Ottaviano Chiaramonti, figlia di Gregorio, attento custode della memoria del pontefice cesenate, scomparso di recente.

A piccoli numeri di visitatori sarà aperto anche il palazzo di via Chiaramonti che il pontefice acquistò nel 1807 per i congiunti. Interessanti saranno le quattro mostre - in biblioteca, nell’abbazia del Monte, a Santa Cristina, a Palazzo Ghini - che saranno inaugurate il 27 aprile del 2024. Si potranno visionare i libri del papa, le stampe che ricordano la sua liberazione (quando venne a Cesena dopo essersi scrollato di dosso il giogo napoleonico la sua carrozza, staccati i cavali, venne trainata da 200 persone), i paramenti a cui si aggiungerà una preziosissima pianeta che sarà donata dalla famiglia per l’occasione, e, infine, i ricchi e singolari doni di cui fu destinatario nel corso del suo pontificato. Attenzione particolare sarà riservata al pellegrinaggio a Roma del 20 agosto 2024. Vi prenderanno parte anche le diocesi di Tivoli, Imola e Savona, a vario titolo legate alla storia del pontefice cesenate. Nel programma un’udienza con papa Francesco, una celebrazione in S.Pietro e una visita alla tomba che ne custodisce le spoglie.

Elide Giordani