Disagi e scelte sbagliate. La Lega torna a criticare duramente l’intervento delle Tre Piazze. "Non è vero come dice l’assessore Castorri che il cantiere delle Tre Piazze non ha causato disagi pur suddiviso in stralci – attacca il consigliere Antonella Celletti –. Da mesi penalizza residenti, negozi e esercizi pubblici. Da lunedì per tutto febbraio sarà una via crucis, con difficoltà di passaggio per i residenti. Ci chiediamo quale impatto ci sarà sulla raccolta rifiuti o nel caso insorgano emergenze.Pur interrogata ripetutamente dalla Lega, l’amministrazione non ha ancora spiegato quale sarà la futura viabilità nell’area , né quale soluzione sarà adottata per la raccolta rifiuti una volta terminati i lavori". "Altro che ‘piazza giardino, con la presenza di tappeto erboso e alberi ad alto fusto – prosegue la consigliera Celletti –. Al contrario, l’area è lastricata e con cassoni prefabbricati bianchi. L’ennesima ‘isola di calore urbana’, a prova della falsa sostenibilità ambientale predicata dalla giunta Lattuca".