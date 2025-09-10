Cellulari in classe, scatta il divieto: "Abbiamo anticipato il ministero"

Il punto non è il merito – come non riconoscere che l’uso improprio del cellulare in classe distoglie gli studenti dalla didattica e dalle relazioni sociali? – ma il metodo: qual è il posto giusto, sotto la cura e la responsabilità di chi, per far giacere gli smartphone, proprietà privata, un patrimonio di circa duecentomila euro in ogni scuola secondaria cittadina. L’uso sarà vietato dal primo giorno di scuola secondo le disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione impartite dal Ministero il 16 giugno scorso.

"La materia è delicata e stando anche alle sentenze del Consiglio di Stato requisire i cellulari - afferma il dirigente Mauro Tosi dell’istituto Marie Curie - si configura come la confisca di un bene privato che, se perduto o rubato, chiama in causa chi aveva la responsabilità della cura. Noi chiederemo agli studenti di tenere il cellulare nello zaino oppure li raccoglieremo sulla cattedra in un contenitore a loro bene in vista. Il nostro regolamento contempla l’utilizzo del cellulare per finalità didattiche e anche per gli alunni dsa, bes e disabili se previsto nel loro piano individualizzato".

"Sono in linea con la nota ministeriale "– dichiara Lucina Cino, preside dell’istituto Agrario e per Geometri –. Da noi già dall’ anno scorso gli studenti consegnano il cellulare e lo depositano in una cassettina in classe, chiusa a chiave e riaperta prima dell’uscita. In poco tempo si sono accorti della dipendenza e dei benefici immediati in termini di innalzamento dell’attenzione e di maggiore interesse per Tutto quello che si faceva con i cellulari degli studenti, si può fare con dispositivi della scuola". "Già dal secondo quadrimestre del 2023/2024 – sostiene la dirigente del liceo scientifico Lorenza Prati - il collegio docenti ha regolamentato l’uso del cellulare in classe: i ragazzi sono tenuti a consegnarlo all’ingresso in aula, riponendolo in contenitori chiusi a chiave dentro gli armadietti in aula. Il cellulare può essere ritirato solamente al termine della mattinata. In questo senso, la nota del ministro non fa altro che rafforzare una decisione già presa. I benefici sono visibili? Una maggiore attenzione degli studenti durante le lezioni".

"All’istituto Sacro Cuore - spiega il preside Giampaolo Talarico – il cellulare è già proibito a scuola e chiediamo ai genitori di non darlo ai figli. La circolare ministeriale è giusta, ma il problema sarà che venga applicata con uniformità".