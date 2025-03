Cemento e acciaio contro le mareggiate

Sul molo di Levante procedono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione affidati tramite gara alla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira. Le maestranze venete con l’aiuto di ditte de posto, si stanno concentrando sulla riqualificazione delle banchine del molo. Siamo nel tratto più a mare del porto canale, dove c’è la necessità di un intervento radicale strutturale, come purtroppo è stato confermato di recente quando l’ennesima tempesta di vento e di mare ha distrutto parte della banchina. Le squadre di operai specializzati assieme al capo cantiere hanno pianificato la demolizione ed il rifacimento delle celle frangiflutti nella zona terminale della banchina, negli ultimi 50 metri di molo, in corrispondenza del faro, in una zona temporaneamente interdetta per motivi di sicurezza. La ditta Luszczynski di Cesena è stata incaricata di eseguire la demolizione controllata di questo tratto di porto. Squadre di operai specializzati hanno impiegato tagliamuri della soletta, del muretto divisorio tra mare e scogli, dei setti traversi e infine del cordolo soprastante i pali che vanno a terra. Tutte le sezioni tagliate sono state portate in un vicino piazzale tramite un escavatore e saranno smaltite. Contestualmente un’altra squadra di operai di un’altra impresa, sta procedendo alla costruzione di un muretto antiesondazione dell’altezza di 96 centimetri, a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante La Baia, in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate sempre più violente e frequenti. Il nuovo muretto sarà costruito in cemento armato e si sta eseguendo una soluzione migliorativa con singole palancole accoppiate come i micropali. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione verrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa dalle esondazioni. Come rifinitura è prevista infine una nuova pavimentazione di pregio, in pietra selce e pietra d’Istria, in perfetta armonia con il contesto paesaggistico, che renderà più gradevole esteticamente il camminamento sulla banchina portuale. Anche il muretto in cemento sarà interamente rivestito in pietra bianca. Si procederà inoltre all’intervento sulle pareti verticali delle banchine di Levante a partire dalla Capitaneria di porto fino al termine del molo, con lo scrostamento ed il ripristino delle facciate, per un intervento strutturale ma anche estetico. Il muretto e le pavimentazioni, salvo imprevisti, saranno ultimate prima di Pasqua, quindi attorno alla metà del mese di aprile. Occorrerà invece più tempo per realizzare tutta la struttura portante del molo di Levante, ma c’è fiducia nell’ultimazione dei lavori prima dell’estate.

Giacomo Mascellani