Cena, aperitivi e quadri per sostenere il Calimero Sampa

Due locali di Cesenatico si mobilitano per aiutare Andrea Tosi, il comandante del peschereccio Calimero Sampa affondato il 28 gennaio. Il primo appuntamento è domani all’Art Mbt sul lungomare Carducci con ’Lo spritz della solidarietà’: il locale devolverà all’equipaggio il 50% di tutti gli spritz venduti. Lunedì tocca al ristorante pizzeria Cinema di Marco Galassi che donerà parte dell’incasso. Ci sarà anche un’asta, con gli artisti Maurizio Delvecchio che ha donato due dipinti, Gilberto Olivi che dipingerà due pezzi in legno del relitto del pescjhereccio, Claudia Pasqualini che dipingerà un altro pezzo del Calimero, Pino Casali che dona un suo dipinto e Fausto Amaducci che ha donato un altro dipinto. È possibile prenotare allo 0547 672712 oppure recandosi al Cinema in viale dei Mille.