Cena benefica per ’Bambini al primo posto’

di Giacomo Mascellani

Cittadini di Cesenatico e turisti, questa sera si ritrovano nell’area del Mercato ittico comunale, dove i volontari dell’associazione ’I bambini al primo posto’, del Rotary Club Cesenatico Mare e del Club Alfa Romeo Duetto, hanno organizzato una cena di beneficenza a base di pesce fresco, per sostenere il progetto ’Cesenatico Cardiosicura’.

A partire dalle 19.30, nel grande piazzale di viale Carlo Matteucci, dove solitamente i marinai tutti i giorni sbarcano il pescato per conferirlo alla sala d’asta mercatale, saranno proposti succulenti guazzetti di vongole alla marinara, insalate di mare, risotto con le seppie e fritto misto dell’Adriatico, accompagnati da vino e bevande. La partecipazione costa soltanto 25 euro per gli adulti, 15 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre i più piccoli non pagano, grazie al lavoro dei volontari. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati possono avere informazioni e prenotare contattando Angelo (al 338-4130069), Roberto (320-6190685) o Monica (338-8504885). Il ricavato sarà destinato a sostenere le spese di manutenzione di tutti i defibrillatori installati recentemente a Cesenatico, molti dei quali devono essere nuovamente collaudati e necessitano della sostituzione delle batterie e delle piastre. La stessa associazione ’I bambini al primo posto’ e il Rotary Club Cesenatico Mare, negli ultimi anni hanno sostenuto l’installazione di questi apparecchi salvavita, nei punti nevralgici del territorio, nei quartieri a mare e in quelli dell’entroterra.

La cena benefit di questa sera rappresenta dunque una valida occasione per assaporare piatti di pesce fresco e contestualmente sostenere un servizio importante per la città. Il Club Alfa Romeo Duetto, che in Italia conta oltre 500 iscritti, è presieduto da Massimo Mello di Biella, mentre il vicepresidente nazionale è il romagnolo Francesco Gori, past presidente del Rotary Club Cesenatico Mare. L’avvicinamento del sodalizio al quale sono iscritti tanti possessori della mitica autovettura, ha consentito di dare manforte ai volontari di Cesenatico.

Il Club Alfa Romeo Duetto ha infatti donato 2.700 euro che sono stati raccolti tra i soci e consegnati a ’I bambini al primo posto’, che li utilizzerà per integrare il budget necessario all’acquisto di un camion con cassone refrigerato, che sarà impiegato per organizzare momenti conviviali a scopo benefico e in situazioni di emergenza, come quelle dell’alluvione di maggio, quando i volontari cesenaticensi hanno preparato i pasti per le persone impegnate ad aiutare le famiglie e le aziende alluvionate di Cesena e Forlì.