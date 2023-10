Cena degli auguri al Rotary Cervia e Cesenatico

Il Rotary Club Cervia-Cesenatico ha fissato alcuni importanti appuntamenti. Tra queste serate evento c’è la ’Cena degli Auguri’, che è stata fissata per venerdì 15 dicembre alle 20.15 al ristorante dell’Adriatic Golf Club di Milano Marittima. Fra le conviviali, la prossima è in programma venerdì 20 ottobre, sempre alle 20.15, per una serata sul tema ’Mille Miglia - la corsa più bella del mondo’ che si terrà anche questa all’Adriatic Golf Club, dove interverranno Tommaso Panozzo e Giovanni Morolli. Venerdì 24 novembre si terrà invece l’assemblea annuale del club.