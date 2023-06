Cena di gala e asta benefica al teatro Verdi

Una cena di gala, tre master class e un’asta benefica con preziose etichette per raccogliere fondi a sostegno dei territori colpiti da alluvione. A organizzare l’evento il Teatro Verdi di Cesena, il ristorante La Buca di Cesenatico, Partesa for Wine, azienda leader in Italia, che chiamano a raccolta alcuni dei più grandi nomi del vino italiano per ‘Wine for Romagna’, in programma lunedì prossimo al teatro Verdi. Si inizia alle 14.30 con un ciclo di tre masterclass, aperte a professionisti e semplici appassionati: si inizia con ‘Champagne vs Metodo Classico’, condotta da Alessandro Rossi, National Category Manager Wine Partesa, a seguire, alle 16.30, ‘I grandi bianchi del mondo’, guidata dal giornalista Gianni Fabrizio; chiude il ciclo, alle 18.30, il sommelier Eros Teboni, con la masterclass ‘Le grandi denominazioni italiane’. Alle 22.30 l’asta benefica con prestigiose etichette delle cantine italiane ed europee.