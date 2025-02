Cena di San Valentino a Jazzamore per Gianni Federici e Germana

Atmosfera romantica, luce soffusa, musica jazz dal vivo, un buon calice di vino e soprattutto loro, Gianni Federici e Germana Golfari, che venerdì sera hanno festeggiato San Valentino godendosi la cena offerta da ‘Jazzamore’, il locale di Luca Di Luzio che aveva messo in palo un tavolo nell’ambito dell’iniziativa organizzata come di consueto in occasione della festa degli innamorati dal Resto del Carlino. In redazione nei giorni scorsi erano arrivati tanti messaggi da parte di chi aveva scelto di dichiarare o rinnovare il proprio amore verso la sua dolce metà e tutti sono stati pubblicati sulle pagine del giornale in edicola il 14 febbraio. Tra i tanti, la redazione ha selezionato quello che Gianni aveva rivolto a Germana e così la coppia, di Lugo, ha trascorso la serata godendosi l’atmosfera di ‘Jazzamore’. Per loro, come per tutti gli altri ospiti presenti nel locale, lo chef aveva ideato un menù speciale che prevedeva come entrée un piccolo benvenuto della cucina accompagnato da un calice, dopo di che si è passati al roast beef con maionese alla senape e miele, il tutto accompagnato da verdurine croccanti agrodolci. Come primo è stato servito un risotto alla rapa rossa, crema al parmigiano e tartufo e si è proseguito con un petto d’anatra glassato all’arancia, sedano rapa e frutti rossi. In chiusura, panna cotta al cocco e frutti tropicali, con infine il caffè accompagnato da piccola pasticceria.