Cena di solidarietà per aiutare Olgerta

Oltre duecento persone hanno partecipato all’iniziativa benefica organizzata al Circolo Arci di Borella, dove si è svolta la cena finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le cure sanitarie a favore di una ragazza affetta da un raro tumore al cervello che si chiama Olgerta, ha 19 anni e proviene dall’Albania. I volontari dell’associazione ’I Bambini al primo posto’ hanno preparato una cena gustosa e molto apprezzata, per una serata dove sono intervenuti l’assessore Mauro Gasperini in rappresentanza del Comune di Cesenatico, la presidente della Consulta del Volontariato Catia Sasselli, la quale ha ringraziato la dottoressa Marisa Bagnoli, direttrice sanitaria dell’ospedale Bufalini di Cesena, la dottoressa Paola Ceccarelli, dirigente del distretto Rubicone Costa dell’Ausl ed il vice primario del reparto di Neurochirurgia del Bufalini di Cesena, Marcello D’Andrea.

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha partecipato e i rotariani che non hanno potuto partecipare alla cena, hanno comunque donato una quota per la meritevole iniziativa. Presenti anche i volontari della sezione di Cesenatico della Croce Rossa e dell’associazione San Vincenzo De Paoli. Catia Sasselli si è soffermata molto sulla figura della mamma di Olgerta: "Questa giovane mamma lotta con la figlia da un letto di ospedale, in un Paese che non è il suo e di cui non conosce la lingua. Sul volto di questa mamma ho letto dolore, smarrimento, disperazione e tanta dignità. Mi ha chiesto di portare a tutti i partecipanti il suo ’faleminderit’ che significa grazie".

Le persone che desiderano contribuire al progetto con una donazione, possono recarsi presso la sede della Consulta del Volontariato di Cesenatico in via Cesare Battisti 11, nella zona Ponente vicino al centro, dove gli uffici sono aperti il mercoledì dalle 9 alle 17, oppure possono fare un bonifico con iban IT66Y0707024001010000833242, intestato alla Consulta delle Associazioni di Volontariato di Cesenatico, presso la Banca Romagna Cooperativa, con causale ’Donazione liberale a favore del progetto sanitario Olgerta’. La storia di questa ragazza albanese ha colpito molti romagnoli, che si sono dimostrati sensibili. Olgerta in Albania è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici che non hanno dato i risultati sperati. Al Bufalini i medici hanno esaminato molto attentamente le condizioni della 19enne e sono certi di poterla aiutare con delle cure idonee al suo stato di salute.

Giacomo Mascellani