Cena di solidarietà per Olgerta, 19enne ammalata di cancro

Il cuore grande dei volontari di Cesenatico batte per Olgerta, una ragazza albanese bisognosa di cure. Venerdì 21 febbraio al Circolo Arci Borella si terrà una cena di solidarietà per Olgerta, una 19enne albanese paziente oncologica seguita dall’ospedale Bufalini di Cesena. I fondi raccolti serviranno a lei e alla sua famiglia in questo percorso lungo e difficile da affrontare. E’ stata organizzata una cena dalla Consulta del Volontariato di Cesenatico con la Croce Rossa, l’associazione "I Bambini al primo posto" ed il Rotary Club Cesenatico Mare. Sarà proposto un menù di pesce a 25 euro. Le prenotazioni dovranno arrivare entro martedì 18 febbraio a Franco Zedda (338 9059517), Robertino Pasolini (347 3064570), o Angelo Casali (338 4130069).