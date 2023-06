Cena e asta di vini per sostenere la Protezione civile

Una cena di gala, tre master class e un’asta benefica con preziose etichette per raccogliere fondi a favore della Protezione civile impegnata ad aiutare le famiglie colpite dall’alluvione. Il Teatro Verdi di Cesena, il ristorante La Buca di Cesenatico, Partesa for Wine, il progetto vino di Partesa, chiamano a raccolta alcuni dei più grandi nomi del vino italiano per dar vita a ‘Wine for Romagna’, il grande evento benefico in programma lunedì prossimo al teatro Verdi di Cesena. La giornata inizierà alle 14.30 con un ciclo di tre masterclass:‘Champagne vs Metodo Classico’, condotta da Alessandro Rossi,‘I grandi bianchi del mondo’ con il giornalista Gianni Fabrizio (alle 16.30), e ‘Le grandi denominazioni italiane’ condotta dal sommelier Eros Teboni (alle 18.30). La cena di gala si aprirà alle 20.45 con i piatti di Gregorio Grippo e gli abbinamenti vini di Mauro Donatiello. A chiudere la serata, dalle 22.30, l’asta benefica con prestigiose etichette delle cantine italiane ed europee partner di Partesa, bandita da Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi.