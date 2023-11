Cena per i volontari dell’Associazione sostenitori Vigili del fuoco

L’Associazione Sostenitori Vigili del fuoco di Cesenatico, ha organizzato una cena di beneficenza a sostegno dei benemeriti volontari che operano sul territorio e hanno una sede in via Saffi. L’appuntamento è domani a partire dalle 19.30, nel teatro della parrocchia di Villalta, per una serata evento alla quale partecipano anche i volontari dell’associazione ’I bambini al primo posto’.

La proposta per la serata è quella di un menù di pesce con antipasto, risotto alla marinara, fritto e bevande incluse, al prezzo di 28 euro. Per i bambini c’è un menù a 15 euro, e per i vegetariani e i vegani un menù a 20 euro. Il ricavato della cena sarà utilizzato dall’associazione per l’acquisto di materiale per il soccorso tecnico urgente, che sarà donato direttamente al distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesenatico. Alla cena possono partecipare tutti ed è possibile avere informazioni e prenotare telefonando al numero 353-4531841.

I Vigili del fuoco volontari di Cesenatico sono una realtà molto importante, presente sul territorio da dodici anni. Per conoscere queste persone che svolgono un ruolo attivo sul versante della sicurezza, è possibile visitare il sito www.vvfcesenatico.it per scoprire gli obiettivi e anche per capire come sostenere e dare una mano al distaccamento.

I compiti dei volontari sono molteplici. Spesso avendo la base a Cesenatico sono i primi ad intervenire in casi di incendi sulla costa e nelle zone immediatamente vicine, e svolgono anche un importante compito di supporto ai Vigili del fuoco professionisti che fanno capo al comando di Forlì. L’Associazione Sostenitori è importante per aiutare questa bella realtà.

