Cena solidale, 21mila euro. Donati all’Atletica Endas

Una donazione di 21mila euro per la società sportiva Atletica Endas Cesena è il risultato di una cena benefica che ha coinvolto 320 partecipanti a santarcangelo. L’evento, svoltosi in piazza Ganganelli, si è tenuto grazie alla collaborazione e al sostegno di un’ampia rete di associazioni, privati e imprese del territorio romagnolo e non solo.

Il ricavato è stato consegnato a Nicoletta Tozzi, presidente della società che ha perso tutte le attrezzature nell’alluvione.

La serata è iniziata intorno alle 19 con i saluti di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, e di Donatella Cremonese in rappresentanza della Consulta del Volontariato ai partecipanti che stavano prendendo posto ai tavoli. Mobilitati per la realizzazione del menu otto chef e tre ‘cuoche di casa’, insieme a undici locali santarcangiolesi.

A conclusione della cena – prima dei dolci offerti da gelaterie, forni e pasticcerie, compresa una torta da 150 chili – il ringraziamento dal palco della sindaca Alice Parma, al quale si sono uniti l’assessore regionale Andrea Corsini, il presidente della Provincia e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, gli chef coordinatori della cucina Massimiliano Mussoni e Cristian Pratelli.