Cena solidale al mercato ittico

Una cena di pesce per Cesenatico Cardiosicura. Accadrà sabato sera, a partire dalle 19.30, al mercato ittico comunale, dove si terrà un appuntamento enogastronomico solidale organizzato dai volontari dell’associazione ’I Bambini al primo posto’, in collaborazione con il nostro Rotary Club Cesenatico Mare e Club Alfa Romeo Duetto, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. È l’occasione per assaporare un menù a base di pesce fresco, proposto a 30 euro incluso le bevande, e fare del bene, in quanto il ricavato sarà destinato a installare dei defibrillatori sul territorio e a garantirne la manutenzione.