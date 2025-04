Cena solidale e concerto per sostenere la Croce Verde

Il pianista Andrea Ruscelli ed il tenore Paolo Gabellini, sono i protagonisti dello spettacolo che si terrà domani sera a Cesenatico. L’appuntamento è alle 20 all’hotel Lalla, dove il padrone di casa Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi e volontario rotariano, ha allestito una cena a sostegno della Croce Verde. In cabina di regia c’è il Rotary Club Cesenatico Mare, per una serata evento che offre l’opportunità di conoscere due artisti molto apprezzati. Andrea Ruscelli, diplomato al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui una edizione del Premio Internazionale Letterario- Artistico "Rimini-Europa", per essersi distinto per l’esperienza, il talento e le capacità artistiche musicali. Paolo Gabellini ha invece studiato come baritono con Roberto Falcinelli e has debuttato al Requiem di Faurè e Lauda Sion di Mendelssohn. Il concerto, abbinato ad un momento conviviale importante, ha anche il nobile scopo di raccogliere fondi per il service a favore della Croce Verde ed in particolare acquistare nuove attrezzature per un’ambulanza.

g.m.