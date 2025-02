Cena solidale per Olgerta

Questa sera a Cesenatico si tiene una iniziativa di beneficenza per aiutare Olgerta, una ragazza albanese bisognosa di cure. L’appuntamento è alle 20 nel salone del Circolo Arci Borella, dove si terrà una cena di solidarietà in favore della ragazza albanese di 19 anni, paziente oncologica, la quale dopo vari interventi chirurgici in Albania è seguita dall’ospedale Bufalini di Cesena. I fondi raccolti serviranno a lei e alla sua famiglia in questo percorso lungo e difficile da affrontare. L’iniziativa di questa sera è organizzata con il sostegno dell’associazione "I Bambini al primo posto" e del Rotary Club Cesenatico Mare.