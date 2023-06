Cena sotto le stelle per sostenere la Protezione Civile

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia per ’Le Magique’, l’evento benefico in programma il 7 luglio a partire dalle 20 in piazza delle Conserve, dove si terrà una serata di gala sotto le stelle con show-dinner e accompagnamento all’insegna della musica degli anni Ottanta, con dj Mugo Master Love in consolle.

Gli organizzatori richiedono un abito da sera, la partecipazione è a numero chiuso e pertanto è necessario prenotare entro il 30 giugno inviando un messaggio whatsapp al

392 4511108.

La partecipazione alla cena a base di pesce costa 60 euro. L’incasso sarà devoluto alla Protezione Civile di Cesenatico.