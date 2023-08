Cena sotto le stelle, solito successo

di Ermanno Pasolini

Oltre 2000 persone sedute a tavola per la cena sotto le stelle, hanno animato il chilometro del lungomare Giulio Cesare in una serata afosa, ma piena di divertimento e tanta allegria fra musica e balli. La ’Cena sotto le stelle’ è stata organizzata dal Gatteo Mare Summer Village, dall’AssociazioneGiulioCesare con il patrocinio del Comune e di VisitGatteoMare. Una nuova cena in strada che si colloca fra quella romana del 15 giugno scorso e quella conclusiva romagnola del 9 settembre. Per attirare l’attenzione dei turisti nel dopo cena, sul lungomare sono state collocate sette postazioni con musicisti, 30 coppie di ballo tra folk romagnolo, caraibico, jazz, sciucarein. I ballerini fanno parte dei gruppi Rimini Dance Company e del gruppo Nirea Danze di Misano Adriatico e il gruppo frustatori Cassani di Solarolo. Tutte le autorità sono state ospitate a cena in strada dai titolari dell’hotel Metropol.

Ha detto il sindaco Massimo Pari: "Anche quest’anno la cena sotto le stelle è stato un successo con tanti spettacoli lungo il viale Giulio Cesare, location ormai consolidata per le tante cene in strada che caratterizzano Gatteo Mare". Ha aggiunto Massimo Bondi presidente della cooperativa bagnini di Gatteo Mare e del Gatteo Mare Summer Village: "E’ stato bellissimo vedere tanta gente ridere, scherzare, ballare, ammirare i balli romagnoli e le canzoni della nostra tradizione popolare. Ogni hotel ha fatto un suo menù e ogni tanto qualche turista si alzava e andava ad assaggiare quello dei vicini. Proprio come una grandissima famiglia. E’ da premiare l’impegno degli albergatori e di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di tutto questo. Ringraziamo l’hotel Metropol, oggi possiamo dire con vanto che tutti i turisti ci richiedono queste cene all’aperto in strada. E i turisti si aspettano sempre queste serate e ce ne sono che prenotano le vacanze nelle settimane delle cene in strada".

Alessandra Casadei titolare con il fratello Milo e i genitori Quinto e Rina dell’hotel Metropol ha detto: "Siamo contenti. Siamo partiti un po’ al rallentatore, però poi non essendo stati colpiti dall’alluvione, come tanti turisti hanno creduto, ci siamo ripresi e ci aspettano due ottimi mesi, agosto e settembre".