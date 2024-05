Cene in strada e autoraduni per l’estate

Quattro autoraduni dei quali due di auto storiche, uno di auto americane e uno di auto modificate e tre cene in strada, una romana, una sotto le stelle e una romagnola. L’associazione Gatteo Mare Summer Village, in collaborazione con l’AssociazioneGiulioCesare e con il patrocinio del Comune, ha presentato ufficialmente il calendario delle manifestazioni che organizzerà durante l’estate 2024 sul Lungomare Giulio Cesare. Dice Sandro Teverini consigliere del Gatteo Mare Summer Village e presidente dell’AssociazioneGiulioCesare: "Cominceremo con la cena romana il 13 giugno; il primo autoraduno di questa estate lo faremo domenica 23 giugno, per continuare con l’Americandreamcars il 12, 13 e 14 luglio, il 1 agosto la Cena sotto le stelle; la Seventhird Car expo il 24 e 25 agosto che è un raduno di auto modificate provenienti da tutta Europa; la cena romagnola il 5 settembre e conclusione con l’Autoraduno di auto storiche Giulio Cesare l’8 settembre. Abbiamo scelto di fare in totale quattro autoraduni in quanto negli anni passati abbiamo visto che sono molto graditi dai turisti e c’è qualcuno che ci ha già chiesto le date e ha prenotato il soggiorno perchè arriverà dall’estero con la propria auto. Fra tutti gli eventi quello più spettacolare è sicuramente la cena romana con gustose pietanze della tradizione dell’epoca. Molti stranieri si prenotano appena divulghiamo la data e arrivano con in valigia i loro costumi che si sono fatti confezionare nei vari Paesi europei dove abitano". Sandro Teverini ha poi parlato delle cene in strada: "La cena romagnola ricalca quella romana, per il fatto che si mangia tutti in strada con le pietanze di un tempo, anche se le usanze sono a distanza di quasi duemila anni una dall’altra". Teverini ha anche accennato alle previsioni degli arrivi per l’estate turistica: "Diversi turisti hanno già prenotato confermando le date dell’anno scorso, anche perchè la nostra spiaggia è pronta ad accogliere i turisti. Gatteo Mare, che quest’anno ha già ricevuto la Bandiera Blu, conta più di 80 alberghi e buona parte degli stessi registra il tutto esaurito da giugno fino alla metà di settembre. Fino a qualche tempo fa la paura della pandemia prima, la guerra fra Russia e Ucraina, in Israele e Gaza, avevano generato in molti di noi un grande timore per il possibile riflesso negativo sull’imminente stagione estiva. Abbiamo prenotazioni dall’Italia e da diversi Paesi europei, in primis Germania, Francia e Svizzera, tre Paesi che amano il nostro mare, la nostra cucina e i tanti nostri eventi".