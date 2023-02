Cene romantiche per i vincitori del concorso di San Valentino

Ah, l’amore. Lei, lui. E magari una copia del Resto del Carlino. Quella con pubblicati i romantici messaggi di San Valentino che tanti cesenati hanno voluto dedicare alle loro dolci metà, condividendo sentimenti a volte appena nati, a volte pilastri di una vita trascorsa insieme.

Il nostro giornale per l’occasione ha messo in palio una cena in tre diversi ristoranti del territorio, da consumare ovviamente in occasione della serata degli innamorati. Le location erano ‘Luis’ a Collinello, la ‘Ca’ de Bè’ a Bertinoro e la ‘Rocca’ a Cesena.

Tra le tavole imbandite dei locali dunque c’è chi è stato accolto da ospite dai ristoratori in partnership con Confesercenti che ha sostenuto l’iniziativa.

Tra loro c’erano anche Alessandro Macini e Gessica Poggi, che hanno brindato al loro futuro insieme in un tavolo cosparso di petali di rose alla pizzeria ‘La Rocca’ in centro a Cesena. Vanni Saragoni e Loretta Comandini, fianco a fianco con davanti agli occhi il suggestivo scenario di una vallata illuminata, si sono fatti gli auguri a tavola al ristorante ‘Cà de bè’ di Bertinoro. Tavole imbandite di romanticismo e ghiottonerie anche al ristorante ‘Luis’ di Collinello di Bertinoro. Auguri ai vincitori del nostro concorso, a quelli che hanno inviato i messaggi in redazione e a tutti gli altri. Auguri anche oggi, che non è più San Valentino. Perché le date passano, i motivi per festeggiare l’amore, restano.

l.r.