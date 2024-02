Cent’anni di Monumento ai Caduti. Il programma della celebrazione

Domenica prossima 18 febbraio Montiano festeggerà i 100 anni del Monumento ai Caduti, che si trova nel parco delle Rimembranze uno dei più belli di tutto il territorio della Valle del Rubicone. Il sindaco Fabio Molari, la 3 Monti Band con il presidente Angelo Pasini, il segretario dell’associazione Combattenti e Reduci Bruno Suppo e lo storico Giorgio Bolognesi accoglieranno la Fanfara della Brigata Alpina Cadore in congedo.

Il ritrovo sarà in piazza Maggiore alle 10.30 da cui partirà il corteo. Saranno presenti il presidente della provincia Enzo Lattuca e la presidente dell’archivio storico della Resistenza Ines Briganti. Poi il ritorno in piazza Maggiore dove verrà consegnata una pergamena al montianese Giorgio Bolognesi per la sua opera instancabile di ricerca storica. Sul monumento sono incisi i nomi di 62 montianesi caduti nella Prima Guerra Mondiale, 14 nella seconda e 2 nell’Africa Orientale. "Sarà un momento ricco di significato – ha detto Molari –. Nel 2005 e 2006 abbiamo piantato 30 ulivi secolari in tema col significato del luogo. L’ulivo come simbolo di Pace, oggi attuale più che mai".

e. p.