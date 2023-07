Centenario di Luciano Caldari ‘Il potere’ esposto a Palazzo Albornoz

La grande tela dal titolo ‘Il potere’ di Luciano Caldari è approdato nelle storiche stanze di palazzo Albornoz, il municipio di Cesena, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita dell’artista che ricorre a dicembre 2025. Si arricchisce in questo modo la galleria artistica esposta tra il Salone d’onore e la Sala del Consiglio, l’ala pubblica del Comune quotidianamente frequentata da cesenati, amministratori e visitatori. La tela costituita da tre pannelli è stata concessa in comodato d’uso per cinque anni al Comune dalla famiglia dell’artista scomparso nel 2012. L’opera, un trittico raffigurante dieci persone, rappresenta un’importante testimonianza artistica dell’attività del pittore, esponente locale di spicco del movimento neorealista, che ha incentrato la sua indagine artistica sulle tematiche di impegno sociale e sul mondo del lavoro.