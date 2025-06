Cento artisti contro il diabete

Musica, spettacolo e solidarietà. È atteso per venerdì 27 giugno a Cesena, Diabetes in Music 2025 ‘Memorial Bob’, una festa che partirà dal centro storico e si allargherà alla Rocca Malatestiana. "Si tratta di un evento organizzato per raccogliere fondi per finanziare i progetti di Diabete Romagna – spiega William Palamara presidente Diabetes Marathon –. Giunto alla sua decima edizione, l’evento animerà la città di Cesena con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al diabete". Un centinaio di artisti si esibiranno dalle 18 di venerdì 27 giugno in centro, per confluire poi alla Rocca. Dalle 18 in piazza Amendola ‘Mg Jazz & More Trio’, con Monica Gualdi, Dino Mondello, Marco Preger. Dalle 20 cantanti e musicisti itineranti in centro storico con Retromarchingband, la banda Città di Sarsina e il Coro d’Altro Canto. In chiusura alle 21 il concerto di ‘The Good Fellas’ preceduto dal coro Rejoi Sing alla Rocca Malatestiana. "Questo evento coinvolgerà tutta Cesena – ha detto l’assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo – anche i più ‘distratti’ se ne accorgeranno e si chiederanno il perché di tanto clamore. Vogliamo sensibilizzare su questo tema e mettere al centro la vita di queste persone ‘fragili’ che soffrono di questa malattia, e vogliamo anche aiutarli con delle donazioni". Anche questa edizione di Diabetes in Music, sotto la direzione artistica del maestro Christian Rossi, sarà dedicata alla memoria di ‘Bob’, Loris Ercolani, venuto a mancare nel marzo 2021, dipendente presso la biblioteca Malatestiana, amico e sostenitore dell’associazione Diabete Romagna, musicista e compagno di tante avventure per tutti i musicisti che si esibiranno il 27 giugno. Il ricavato della manifestazione, reso possibile da tanti sostenitori e volontari, tra cui il gruppo Ferri, contribuirà a migliorare la vita di adulti e bambini con diabete, finanziando personale sanitario, strumentazione e campi formativi per le famiglie. "Un appuntamento che è diventato una bella tradizione a Cesena – ha detto l’assessore al bilancio e cultura Camillo Acerbi – un momento molto centrato sulla musica e sulla musica di qualità". "Il mio pensiero va a Bob – ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – con cui ho lavorato in Malatestiana, una persona meravigliosa".