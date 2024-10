Cento artisti sul palco con ’La rondine’

Sarà l’opera lirica "La Rondine" di Giacomo Puccini ad aprire, sabato alle 20.30, la nuova stagione teatrale del Bonci, che, come da tradizione, riserva l’entrée al Conservatorio Maderna, al suo "esordio" pubblico dopo l’accorpamento dell’Istituto musicale riminese Lettimi. Anche quest’anno un particolare omaggio alla città, con ingresso libero. L’occasione vede inoltre alla guida dell’ultimissima produzione del "Maderna-Lettimi" il nuovo direttore Gabriele Giampaoletti. "Si tratta di un allestimento imponente e impegnativo - precisa Giampaoletti - che coinvolge oltre 100 artisti tra cantanti, orchestra, coro e danzatori. Nel centenario pucciniano il Conservatorio partecipa, insieme ad altre 11 istituzioni musicali, al progetto europeo Casta Diva, per la celebrazione internazionale delle donne nel teatro musicale italiano: al "Maderna-Lettimi" spetta il compito, nell’arco di due anni, di produrre due opere e un oratorio che affrontano il tema. Non posso non sottolineare - prosegue il direttore -, come il Conservatorio cittadino abbia al suo attivo quasi trent’anni di produzione operistica, attività pressoché unica nell’ambito dei conservatori italiani, avviata a Cesena nel 1996 con la collaborazione dell’Accademia di Belle arti di Bologna e grazie all’ospitalità altrettanto inconsueta e di altissimo pregio del Teatro Bonci che attraverso Ert concede ben 15 giorni di prove".

I giovani cantanti al debutto teatrale, sono stati selezionati nell’ambito delle classi di canto del Laboratorio lirico, e a testimoniarne l’internazionalità gli studenti rappresentano varie nazionalità: turca, giapponese, coreana, cilena". Pure allievi sono i componenti dell’orchestra (di 40 elementi), diretta da Paolo Manetti, e il coro. Partecipano alcuni studenti dei Conservatori di Pesaro e Ravenna e cantanti del Coro Lirico Sinfonico di Parma e dell’Emilia Romagna. Maestro del coro è Gianfranco Placci. Danzatrici e danzatori che animano la parte coreografica del secondo atto, sono allievi della Scuola di Faenz’a Danza, diretti da Federica Zani e Raffaele Scicchitano. Scene e allestimento sono realizzati dal team creativo ‘Scenicamente’ del biennio specialistico Scuola di Scenografia indirizzo Teatro d’Opera e Spettacolo Musicale dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, guidato da Marcello Morresi. I costumi sono di Salvatore Cortese.

"L’ambientazione temporale dell’opera è agli anni ’50 – chiarisce il regista Stefano Vizioli -. rispetto alla Parigi del secondo impero scelto dall’autore. Dunque, non crinoline, ma l’eleganza degli ambienti altolocati con gli abiti di Balenciaga, Dior, Schuberth. La rondine che lascia il nido per affrontare l’incognita di un viaggio, ma poi ritorna al luogo originario è la metafora di vita di Magda, la protagonista, donna avvezza agli agi, che anela all’amore romantico, ma quando il giovane Ruggero le prospetta una semplice vita matrimoniale in campagna, circondati dai loro figli, insieme alla suocera, sceglie di ritornare a vivere a Parigi. La storia ha tratti malinconici, ma anche divertenti e mondani – aggiunge il regista -, nasce infatti come operetta, commissionata (e mai prodotta) a Puccini dal Carltheater di Vienna nel 1914, ma poi il compositore affida il libretto al commediografo italiano Giuseppe Adami, che adattò e tradusse il testo scritto da Alfred Maria Willner e Heinz Reichert. L’opera in tre atti, che Puccini ha rimaneggiato più volte, anche nel finale, non si conclude con una delle ‘consuete’ tragedie di morte delle eroine pucciniane; qui la donna non soccombe al destino e sceglie di tornare dal ricco protettore Rambaldo, e ai salotti parigini, anziché confinarsi in un’umile dimora". Venerdì, alle 18.30 nel foyer, la presentazione del libro Suonare il palcoscenico. Conversazioni sulla regia lirica con Stefano Vizioli, a cura della musicologa Olga Jesurum. Dialoga con l’autore Alda Caiello, docente di canto e teatro musicale, introduce l’incontro Gabriele Giampaoletti.