Cento candeline per Dino Festeggiato al bar "Ogni giorno viene in bici"

Ha festeggiato assieme agli amici di sempre, alla famiglia e all’assessora Carmelina Labruzzo il suo centesimo compleanno, raccontando episodi della sua infanzia con l’entusiasmo che da sempre lo caratterizza. Amato dagli amici e dai compagni di sempre, Dino Canducci, cesenate di Sant’Egidio, è stato festeggiato dagli amici del bar e dai compagni di sempre, che hanno fatto in modo che il suo centesimo compleanno non passasse inosservato, soprattutto in questi giorni in cui l’umore di tutti è condizionato dagli eventi drammatici che hanno colpito la città nel mese di maggio. Per questa ragione, hanno ben pensato di spegnere le cento candeline al bar ’Centrale’ di Sant’Egidio, dove Dino, da loro chiamato ’Buciòn’, arriva tutte le mattine in sella alla sua bici. Una festa poi riproposta in casa dalle persone a lui più care, a cui ha preso parte anche l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo.

"Al signor Dino – commenta l’assessora Labruzzo – rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon compleanno. Ha aperto le porte della sua abitazione accogliendo tutti le persone che hanno voluto festeggiarlo e che nel quotidiano rappresentano la sua vera famiglia. Proprio a loro si è raccontato condividendo episodi della sua infanzia, della vita lavorativa rafforzata dall’unione con la moglie, e dell’arte, che lo accompagna da anni. La creatività e l’entusiasmo del signor Dino sono davvero esemplari e rappresentano per tutti noi una bellissima lezione di vita".

Frequentatore degli atelier e dei laboratori dei più grandi esponenti della pittura locale, come Alberto Sughi e Giovanni Cappelli, a partire dal suo pensionamento (per decenni ha gestito una cartolibreriaedicola a Sant’Egidio) Dino Canducci ha fatto dell’arte il suo secondo impiego: tutt’oggi infatti realizza dipinti, raffiguranti scene di caccia e di pesca, attività che hanno caratterizzato il suo tempo libero, fischietti in terracotta, vasi e manufatti colorati. Nato il 14 giugno del 1923, all’età di 10 anni ha iniziato a lavorare nell’officina del padre come saldatore. Forte di un’esperienza lavorativa molto richiesta nel corso degli anni della seconda guerra mondiale, a quindici anni si candidò da civile come manutentore presso una base militare allestita a Caserta. Qui, tra le altre cose, diede dimostrazione a tutti di essere un eroe: durante il suo turno di guardia allertò decine di compagni e militari salvandoli da un attacco aereo.