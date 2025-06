Cento candeline per Malvina. Festeggiata da figli, nipoti e sindaco

A Cesena Malvina Ambrosini, ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni. Nata a Sala di Cesenatico il 20 giugno 1925 ha visto la guerra, la ricostruzione, il boom economico e i cambiamenti sociali. Sposatasi nel 1949 a Monticino con Dino Ceccaroni e trasferita a San Cristoforo ove tuttora risiede. La famiglia di Dino si occupava del lavoro dei campi come mezzadri, la vita era dura e le risorse scarse. Dice Malvina Ambrosini: "Come le famiglie romagnole di quei tempi la nostra era caratterizzata da una struttura patriarcale con presenza di nonni, zii conviventi sotto lo stesso tetto e tante sono le cose curiose che ricordo: zucchero nascosto nell’armadio, farina rubata fra di noi e tante cose dettate dalla povertà del momento". Malvina resta vedova nel 1979, ma con la sua tenacia riesce a lavorare ancora nei campi e tenere vicino a sé la sua famiglia, i suoi tre figli Tiziana, Anelide, Gilberto i generi Nino, Aldo, e la nuora Luisa; i nipoti Alessio, Serena, Frezia, William, Maruska, Chiara e i suoi pronipoti: Sophie, Lorenzo, Nicolò e Andrea tutti uniti e felici di poter ascoltare le sue vicissitudini. Oggi vicino a lei anche il fratello Adriano e la sorella Verdiana e i tanti amici festeggiando questo traguardo sperando che ancora possa arricchire tutti dei suoi racconti del passato. Per la festa Malvina ha ricevuto la visita del sindaco di Cesena Enzo Lattuca che le ha portato gli auguri della città. Anche noi del Resto del Carlino auguriamo a lei lunga vita.

e. p.