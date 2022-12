Cento doni per i bimbi bisognosi raccolti dall’Isola di Nicole

Sta riscuotendo un buon successo l’iniziativa dell’associazione di promozione sociale l’Isola di Nicole. La fondatrice Claudia De Pascali (nella foto) aveva lanciato l’idea di donare un gioco ai bambini in difficoltà. Al suo appello hanno risposto i genitori della scuola elementare e la scuola materna di Sala, ai quali è stato proposto di donare un gioco specifico ad un bambino del gruppo, che il piccolo desiderava e la sua famiglia, per vari motivi, non poteva permettersi di acquistare. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare tutti i bambini alla solidarietà, attraverso un gesto concreto.

"Tutte le classi - dice la fondatrice Claudia De Pascali -, hanno collaborato per rendere possibile l’iniziativa, ed anche le insegnanti della scuola dell’infanzia di Bagnarola ci hanno contattato perché hanno organizzato una raccolta tra i bimbi che frequentano l’istituto e avevano piacere di trovare un appoggio per destinare i giochi. La stessa cosa ha fatto la parrocchia di Santa Maria Goretti nel quartiere Madonnina, per riuscire a terminare la raccolta dei giochi entro la fine delle festività natalizie. Complessivamente abbiamo raccolto oltre cento doni e la distribuzione dei giochi raccolti ai bambini più bisognosi è già iniziata".

Con questa raccolta l’Isola di Nicole riesce a dare una mano anche ad altre strutture: "Abbiamo veramente tanti giochi e quelli rimanenti saranno divisi tra la Fondazione La Nuova Famiglia, Don Ghinelli ed il reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale Bufalini di Cesena".

g.m.