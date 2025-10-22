Cento mosaici per la Biennale

L’attività culturale del Polo museale della Fondazione Tito Balestra Onlus di Longiano, continua a distinguersi per la ricca programmazione di mostre temporanee, installazioni, presentazioni di libri, incontri, concerti e collaborazioni di rilievo, tra cui quella, ormai decennale, con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Grazie a questo sodalizio, che nel tempo ha dato vita a numerosi progetti di grande valore artistico e formativo, la Fondazione longianese ospiterà, in una delle sale al piano terra del Castello Malatestiano, l’installazione “100x100 Mosaico”, un’opera collettiva composta da 100 mosaici di piccolo formato (10x10 cm) realizzati da studenti ed ex studenti dell’Accademia, alcuni dei quali oggi artisti affermati e docenti attivi nel panorama contemporaneo.

Programma ufficiale della Biennale del Mosaico

La singolare ma plurale installazione, a cura di Silvia Naddeo, sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026 e rientra nel programma ufficiale della Biennale del Mosaico. L’opera riunisce in un’unica visione le creazioni di diverse generazioni, dando vita a un dialogo corale che intreccia la tradizione musiva ravennate con le ricerche più sperimentali, dimostrando come il mosaico, pur affondando le proprie radici in una storia millenaria, resti un linguaggio vivo, attuale e in continua evoluzione.