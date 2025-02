Cento partite col Romagna. Onofri realizza un sogno

L’elenco dei giocatori ‘centenari’ del Romagna Rfc si allunga ancora andando ad aggiungere il nome di Alberto Onofri, che domenica con il Napoli ha giocato la sua centesima partita con la maglia dei Galletti, impegnati nel campionato di rugby di serie A. Un traguardo particolarmente agognato per il mediano cesenate, considerando il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione e la beffa della mancata partita con il Villa Pamphili di due domeniche fa che lo ha costretto a rimandare l’appuntamento: "Tra le interruzioni dovute al Covid e l’infortunio dell’anno scorso – ha sorriso –, ci è voluto più tempo del previsto per cui sono molto felice di esserci finalmente arrivato".

Onofri, classe 1996, indossa la maglia del Romagna dal 2016 ed è quindi uno dei veterani del gruppo: "Dopo il percorso con le giovanili, concluso con la bellissima esperienza fatta con il Cesena nelle fasi finali del campionato Under 18, avevo deciso di smettere di giocare, dato che avevo iniziato l’università. Mi sono fermato per un anno, ma poi non ho resistito al richiamo del rugby: pensando a quello che c’è stato dopo devo dire che non potevo fare scelta migliore. Questo è uno sport di sacrificio, in campo e fuori, che richiede impegno e cuore, ma che ti restituisce tanto. Per me è stato così, pensando per esempio alle difficoltà dei primi anni di conciliare gli allenamenti con lo studio, visto che facevo il pendolare ma alla sera ero sempre al campo, ma anche a tutto quello che ho vissuto con questa maglia e con i miei compagni. Siamo partiti dall’essere la squadra più giovane del campionato, che progressivamente ha acquisito un suo stile, che ancora oggi ci contraddistingue; uno stile di gioco più dinamico, più bello da vedere e da giocare. Lo stiamo dimostrando anche in questo campionato: possiamo fare ancora tanto. Possiamo contare su un bel gruppo, con tanti ragazzi giovani che si stanno inserendo molto bene, dimostrando talento, dedizione, impegno, proprio quello che serve per un progetto come quello del Romagna. Per quanto mi riguarda spero di poter giocare tante altre partite con questa maglia, continuando a divertirmi come è stato finora".