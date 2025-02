Cento presenze con il Romagna Rfc per Tauro

Il Romagna Rfc, reduce dalla sconfitta 32-31 sul campo de L’Aquila, osserverà una giornata di riposo nel campionato di rugby di serie A, preparandosi al ritorno in campo previsto il 16 febbraio, con una nuova trasferta, questa volta a Livorno. Nel frattempo la franchigia ha festeggiato il suo decimo giocatore entrato nel ‘club’ di chi ha disputato almeno 100 presenze con la maglia dei galletti: si tratta di Mattia Tauro, cresciuto con il Romagna Rfc, partendo dalle giovanili e dalle prime esperienze con le Selezioni Romagna. Proveniente dal vivaio dell’Imola Rugby, prima di approdare in seniores, c’è stato il percorso con il Romagna Under 18 nel campionato Elite, di cui è stato anche capitano, e poi appunto otto stagioni con la prima squadra. "Sono onorato di far parte di questo progetto e di questo gruppo – ha commentato Tauro –. Sono grato di aver avuto la possibilità di fare questo percorso rugbistico, ma anche dei legami che grazie al Romagna si sono creati, dentro e soprattutto fuori dal campo, con i miei compagni. Ringrazio l’Imola che mi ha permesso di partecipare a questo progetto fin dalle giovanili e alle persone a me vicine che mi hanno sempre supportato in tutti i miei impegni rugbistici". Tauro, ala classe 1999, è anche sul podio dei migliori marcatori del Romagna. Con 54 mete, l’ultima segnata proprio alla centesima partita a L’Aquila, è infatti al terzo posto della classifica del Romagna: "Ho avuto la fortuna di poterle segnare, ma sono mete di tutta la squadra, a loro modo tutte un po’ speciali, impossibile sceglierne una. Pensando alle prossime gare, abbiamo tutte le potenzialità per fare bene, sia a livello collettivo che individuale. L’importante è riuscire a imparare dai nostri errori e rialzarci dopo le cadute, come quella di domenica".