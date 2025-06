Centrale del Latte, tre nuovi gusti di gelato in anteprima

Tre nuovi gusti di gelato "pensati per esaltare la qualità delle nostre materie prime e regalare al palato un’esperienza indimenticabile". Così la Centrale del Latte di Cesena saluta l’estate e il caldo che sono il trionfo del consumo di coni e vaschette. Il primo dei tre nuovi gusti è un mix crema, amarena e meringa, un omaggio alla tradizione con un tocco di dolcezza e croccantezza. Poi caramello salato e noci pecan: equilibrio perfetto tra dolce e salato, con tutta la croccantezza delle noci pecan. Infine yogurt e mango: fresco, esotico e leggero, per chi ama i gusti fruttati e raffinati.

I nuovi gusti, in anteprima dal 20 al 24 giungo nelo stand di piazza Almerici in occasione della fiera di San Giovanni, sono all’insegna dei valori della Centrale del Latte di Cesena: solo latte fresco di alta qualità a km0 e ingredienti genuini, nel pieno rispetto della tradizione e del territorio.

Durante la festa di San Giovanni sarà inoltre possibile gustare il noto gelato soft: il ricavato sosterrà il progetto di “Pet Therapy” promosso da “Pediatria a misura di bambino” dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Un piccolo gesto per sostenere un’iniziativa che porta sorrisi e conforto ai bambini ricoverati.

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter unire il piacere del gelato alla solidarietà - dichiara Daniele Bazzocchi, direttore della Centrale del Latte di Cesena -l’anteprima dei nuovi gusti alla Festa di San Giovanni è per noi un momento speciale: è l’occasione per condividere con la città un prodotto buono, fatto con cura, e allo stesso tempo sostenere un progetto che sta molto a cuore alla nostra comunità. Coniughiamo innovazione e tradizione, senza mai perdere di vista ciò che ci contraddistingue: la genuinità e il legame con il nostro territorio. Vi aspettiamo per scoprire insieme i gusti dell’estate e contribuire a una buona causa".