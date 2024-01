Centri assistenza urgenza ‘Cau’ al via dal 15 gennaio a Mercato e Cesenatico

Monta l’avanzata dei Cau anche nel nostro comprensorio. E non si può dire che non ci sia attesa per l’apertura dei nuovi Centri Assistenza Urgenza, che in Romagna sono già attivi solo a Cervia e a Cattolica. Del resto ai centri è demandato un compito fondamentale: alleggerire la pressione quotidiana sui pronto soccorso, oberati da lunghe file e tempi di attesa improponibili, offrendo risposte più rapide a chi ha un problema urgente ma non grave. Le prossime aperture, per quanto riguarda la Romagna, fanno entrare in gioco Cesenatico, Mercato Saraceno, Santarcangelo (dal 15 gennaio), S.Piero in Bagno, S.Sofia, Ravenna (dal 22 gennaio), Novafeltria (dal 29 gennaio). In tutta la regione sono 20 i centri attivi e già al centro di una forte domanda. Ne fa fede il numero degli accessi nella prima settimana di gennaio: 5.857 (quasi 40 mila dal loro avvio).

"Sarà un servizio a bassa soglia - spiega il dottor Francesco Sintoni coordinatore provinciale delle attività distrettuali di Forlì-Cesena -, ossia niente prescrizione e niente ticket. E’ come recarsi dal proprio medico di medicina generale. Gl’impegni riguarderanno solo le ulteriori visite o accertamenti che potrebbero essere generati successivamente. Si tratta di un servizio di assistenza primaria disponibile tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, nelle ore diurne". Difficile quantificare oggi quale sarà l’entità del flusso nel nostro comprensorio.

"Potrebbe essere consistente - è la valutazione del dottor Sintoni -. Già oggi la struttura di Cesenatico, che diventa Cau dal 15 gennaio, eroga 20 mila prestazioni all’anno. C’è da immaginare un aumento del flusso dei pazienti". L’apertura dei nuovi Cau non si ferma alle attivazioni di gennaio. Anche a Cesena (come Forlì, Ravenna e Rimini), in una ubicazione ancora da stabilire (presumibilmente nella piastra dei servizi del Bufalini, e in attesa del Bufalini Due), avrà un suo centro di assistenza urgenza, che aprirà entro il 2025. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura anche a Savignano sul Rubicone.

Il quesito fondamentale resta però su come autodeterminarsi pazienti da pronto soccorso o da Cau. In sintesi: quando rivolgersi al Cau e quando la situazione è da considerarsi più grave? E’ facile che, nel dubbio, sia ancora una volta il pronto soccorso la meta più gettonata. "E’ il cittadino che deve operare una prima discriminazione. Coliche, ferite che necessitano di piccole suture , malesseri lievi - elenca il dottor Sintoni - sono tipiche da Cau, mentre dolori toracici persistenti, coliche forti, cefalee lancinanti, difficoltà respiratorie, traumi di grave entità non solo vanno al pronto soccorso ma occorre farsi trasportare da un’ambulanza attraverso il 118, che è il primo servizio di pronto soccorso avanzato. Le ambulanze hanno a bordo i professionisti dell’Ausl e in più sono collegate all’ospedale attraverso la telemedicina. L’ambulanza è già un luogo di cura". Ovviamente anche al Cau una condizione critica va poi inoltrata al pronto soccorso. L’attivazione dei Cau si accompagnerà ad un aumento del personale in forza all’Asl Romagna. "Il numero degli operatori - chiosa il dottor Sintoni - sarà adeguato agli accessi. Già ora sono in programma circa 300 nuove assunzioni".