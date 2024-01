Centri assistenza urgenza: "Tempi di attesa per le cure ridotti a un’ora di media"

Nuove aperture dei Centri di assistenza e urgenza – dopo Cesenatico e Mercato Saraceno, lunedì via all’attività a San Piero in Bagno – con riduzione dei tempi di attesa a una media di un’ora. la Regione rende noto che finora sono 28.636 gli accessi registrati, che sfiorano i 40.000 considerando anche i quattro Cau di Ferrara, i primi a partire in via sperimentale come ambulatori a bassa complessità.

Il tempo medio di attesa nell’ultima settimana si è ridotto a un’ora e l’84% dei pazienti è stato curato all’interno della struttura. Problemi ortopedici, gastrointestinali e disturbi minori rimangono i motivi di accesso più frequenti: sono il 54% dei casi. "Si tratta di quelle urgenze a bassa complessità per cui sono stati istituiti i Cau", sottolinea la Regione. L’82% degli accessi avviene in orario diurno, il 69% dei pazienti ha un’età tra i 18 e i 64 anni.

"Mentre si rafforza e si estende sul territorio la rete dei Centri di assistenza per le urgenze- commenta l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- il monitoraggio ci restituisce e conferma dati positivi nei primi due mesi e mezzo di attività. Nell’ultima settimana i tempi di attesa si sono ulteriormente ridotti a un’ora e quasi tutti i pazienti vengono assistiti e curati all’interno della struttura. Segno che l’attività è partita con il piede giusto e i cittadini stanno comprendendo quando è meglio che si rivolgano al Cau invece che al Pronto soccorso".

Una lettura completamente opposta viene invece da Antonella Celletti, capogruppo consiliare della Lega: "Sui Cau solo parole dai vertici sanitari. Anche il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Forlì-Cesena non riesce a dare spiegazioni esaustive sulla riforma dell’emergenza-urgenza, già ampiamente criticata da operatori della sanità, sindacati e cittadini che ne hanno ravvisato i limiti ma anche i pericoli. Il vicepresidente dell’Ordine parla dei Cau come di una ‘buona idea’ che dovrebbe intercettare le necessità di risposta di pazienti con codici di media gravità e che non hanno l’immediata disponibilità del medico di medicina generale. Opinione rispettabilissima ma che si scontra con la realtà".

"Nessuno infatti spiega chiaramente – prosegue la consigliera comunale leghista – quanti medici e infermieri siano operativi fin da subito nei singoli Cau che, ricordiamolo, dovrebbero essere aperti 24 su 24 per 7 giorni alla settimana come è stato dichiarato per il Cau di Mercato Saraceno inaugurato in questi giorni. Il rischio di lunghe attese, infatti, non è peregrino se già nei primi mesi di funzionamento l’attesa media nei Cau esistenti si attesterebbe, secondo la sanità regionale, intorno all’ora, anche se i dati risultano in qualche modo confusi. Ma il problema più evidente è quello dell’auto-diagnosi. Il paziente deve infatti decidere se il suo malanno sia da codice bianco o verde o più grave. Tutti sappiamo dei cosiddetti ‘accessi impropri’ ai Pronto soccorso e della necessità di prevenirli per evitare le attuali lunghissime attese. Ciò non toglie che l’elenco dei sintomi per cui accedere ai Cau, pubblicato dalla stampa (riportato dai comunicati Ausl e Regione, Ndr), rischia di scadere nel ridicolo tanto è generico e confuso".

A giudizio di Antonella Celletti i Cau così come pensati dalla Regione non sono la soluzione: "il rischio è che la sanità regionale punti su questi centri per sostituire i pronto soccorso anche dove ne sarebbe essenziale la presenza, per esempio nelle aree disagiate, e per depotenziare i punti di continuità assistenziale (le ex guardie mediche) presenti capillarmente sul territorio".