Centri commerciali e traffico: "La viabilità andrà in tilt"

Nuove bordate di critiche su alcune strade provinciali che da Savignano sul Rubicone portano al mare e soprattutto ai grandi centri commerciali come il Romagna Shopping Valley in territorio di Savignano, creato oltre 30 anni fa e il nuovo grande centro che sta nascendo quasi davanti all’altro, sulle ceneri della vecchia caserma militare dismessa da una cinquantina di anni, nel comune di San Mauro Pascoli. Le vie in questione sono la provinciale 33 Rigossa ridotta ormai in uno stato pietoso con il limite dei 70 km/h anche se è già pericoloso percorrerla a 60 km/h rischiando, come è già successo più volte, di finire nel fossato a est oppure a ovest dentro il fiume Rigossa. Con il nuovo polo commerciale, invece, sotto accusa è la provinciale 10 Cagnona. Tutte e due le strade hanno una viabilità molto sostenuta anche per la vicinanza del casello Valle del Rubicone dell’A14 a Gatteo.

Un problema che è finito in consiglio comunale a San Mauro Pascoli con una interpellanza presentata da Simone Pascuzzi, consigliere comunale e capogruppo di San Mauro Futura, lista di centrodestra, e da Domenico Marseglia, consigliere comunale per lo stesso gruppo. Dicono i due consiglieri comunali: "Abbiamo presentato un’interrogazione relativa alle possibili modifiche della viabilità di via Cagnona, in prossimità della zona ex-caserma, in merito alla prossima apertura del nuovo polo funzionale di San Mauro Mare. L’amministrazione comunale ha risposto comunicando l’intenzione di procedere con la realizzazione di un quarto ingresso nella rotonda esistente. Ma la risposta non soddisfa le nostre aspettative". Continua il consigliere comunale Domenico Marseglia: "La soluzione proposta non tiene conto dei suggerimenti e di quanto emerso dallo studio condotto dalla società T.p.s., incaricata di analizzare la viabilità della zona. In particolare, non vengono affrontate criticità fondamentali per evitare potenziali disagi legati alla congestione del traffico. Inoltre, nella risposta dell’Amministrazione non si fa alcun riferimento al piano di viabilità che dovrebbe coinvolgere le vie dell’Economia e del Progresso, previste come vie di accesso e uscita dal nuovo polo commerciale. Una delle principali criticità riguarda il piano alternativo di uscita dal polo. Verso nord, lungo via del Progresso, per poi reimmettersi su via Cagnona, prevede l’obbligo di svolta a destra, costringendo così i veicoli a tornare nella stessa rotonda tra via Cagnona e via Cristoforo Colombo che si intende alleggerire. Una contraddizione evidente: anziché decongestionare la rotonda, il traffico finirà per essere reindirizzato esattamente nello stesso punto critico".

I due consiglieri hanno fatto le loro proposte: "La creazione di una piccola rotatoria all’incrocio tra via Cagnona e via del Progresso, oppure, in alternativa, una rotatoria tra via dell’Economia, via Cagnona e via Portazza, che consentirebbe una distribuzione più fluida del traffico".

Ermanno Pasolini