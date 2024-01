Centri di assistenza urgenza al via. La missione è ridurre le attese

I tempi d’attesa al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini ieri pomeriggio erano 350 minuti per i codici bianchi e 105 minuti per i codici verdi, cioè i casi non urgenti. Questi tempi secondo l’Ausl Romagna e la Regione dovrebbero essere sensibilmente ridotti, alleggerendo anche il lavoro dei Ps (riservati così ai soli casi più gravi e urgenti), con l’apertura dei ‘Cau’. I nuovi Centri di assistenza urgenza sono stati inaugurati ieri a Cesenatico, Mercato Saraceno e Santarcangelo di Romagna. I nuovi servizi che sostituiscono i vecchi punti di Primo intervento, sono situati all’ospedale Ginesio Marconi in viale Cesare Abba a Cesenatico, alla Casa della Comunità "Valle Savio" in via Decio Raggi a Mercato Saraceno e all’ospedale Franchini in via Pedrigone a Santarcangelo di Romagna. Tutti questi Cau fanno capo alle Cure primarie, sono aperti tutti i giorni 24 ore su 24 e all’interno vi operano medici di assistenza e infermieri esperti, per accogliere e assistere pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi, in accesso diretto. In queste strutture la dotazione di personale sarà poi valutata nelle prossime settimane in base alla necessità ed è già stabilito, ad esempio, che la disponibilità di medici ed infermieri sarà potenziata all’ospedale di Cesenatico durante la stagione estiva, quando la località balneare passa da 26mila residenti ad oltre 100mila persone accolte in alberghi, resdidente, campeggi e seconde case. L’obiettivo dichiarato è decongestionare i Pronto soccorso da persone che non hanno bisogno di interventi di emergenza e contestualmente potenziare l’assistenza per garantire servizi di prossimità. Attualmente i codici bianchi e verdi, che accedono alle strutture di Pronto soccorso, sono la maggioranza, circa il 60 per cento dei casi totali. I Cau garantiranno risposte ai bisogni urgenti episodici in stretta connessione con i medici di medicina generale e i pediatri, offrendo prestazioni di visita medica, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie nuove e terapie essenziali, medicazioni e suture.

Accedendo al Cau, i cittadini vengono accolti dall’infermiere che procede attraverso un colloquio alla valutazione del bisogno sanitario, a cui segue la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici come l’elettrocardiogramma, la radiografia e alcuni esami di laboratorio. Il medico del Cau, se necessario, prescrive prestazioni specialistiche. Una volta eseguite le prestazioni di approfondimento, il referto viene valutato dal medico di base o dal pediatra, che rimangono i punti di riferimento di ciascun utente, senza tornare al Cau. La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti dal Cau, come ad esempio l’elettrocardiogramma ed alcuni esami del sangue, sono gratuiti per tutti i cittadini residenti o assistiti in Emilia-Romagna, mentre per tutti gli altri la visita prevede una partecipazione alla spesa di 20 euro. Le ulteriori prestazioni specialistiche eventualmente prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino con il relativo ticket se dovuto, in base alle esenzioni possedute. L’esito del percorso clinico e assistenziale eseguito presso il Cau, per ogni cittadino è sempre disponibile e consultabile sul Fascicolo sanitario elettronico.

Sul territorio romagnolo un mese fa avevano già aperto i Cau di Cervia e Cattolica, mentre fra una settimana, il 22 gennaio, apriranno i Cau a Ravenna, San Piero in Bagno e Santa Sofia, mentre il 29 gennaio aprirà a Novafeltria. L’obiettivo di Ausl Romagna è arrivare all’apertura di 21 Cau su tutto il territorio entro il prossimo anno.

Giacomo Mascellani