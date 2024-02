Centri di urgenza e assistenza. A Cesenatico 35 pazienti al giorno: "Prime impressioni positive"

Per il sistema sanitario romagnolo, questo è un periodo di cambiamenti, che influiscono sulle abitudini dei cittadini, e di nuovi progetti da affrontare, per rendere i servizi al passo coi tempi. In questa direzione, secondo le autorità regionali e sanitarie, vanno i Centri di assistenza e urgenza (Cau), destinati ada ccogliere pazienti con problemi sanitari di lieve entità (i ‘codici bianchi’ da pronto soccorso, in estrema sintesi). L’inaugurazione delle nuove strutture sanitarie è stata compagnata da polemiche su funzionalità e obiettivi. Siamo andati a vedere come funzionano questi Cau, ma parlando con i cittadini utenti e con il personale sanitario che vi lavora, lasciando per una volta fuori le schermaglie politiche. Al Cau di Cesenatico , presso l’ospedale ‘Marconi’, abbiamo incontrato un imprenditore, Jonni Angelini, il quale non dorme da giorni e ha dei dolori: "Quando sono arrivato pensavo ci fosse tanta gente, perchè nei giorni scorsi c’era stato del clamore mediatico; invece non c’era nessuno e mi hanno fatto subito delle radiografie, perchè sul lavoro avevo avvertito un movimento fatto male, a livello della terza vertebra, con la zona compresa fra le scapole che si infiamma e mi provoca dolori anche ad una spalla. Il medico mi ha visitato subito e il servizio è migliore di quello che mi aspettavo". Mentre parliamo nella sala d’attesa arriva Pasquale Rizzo di 28 anni, che si è ferito ad un dito, c’è il sospetto di una frattura: "Sono un collaboratore scolastico e lavoro all’istituto comprensivo di San Mauro Pascoli. Mentre facevamo il trasloco della segreteria, inavvertitamente mi è caduto un fascicolo su una mano e ho visto le stelle. Lo stesso preside mi ha accompagnato qui al Cau, dove mi hanno preso in carico subito ed il personale è molto gentile. Si parla tanto di malasanità in Italia ma ci sono zone dove il servizio è aggiornato ed efficiente".

Lo stesso preside racconta che nei giorni scorsi aveva consigliato ad un’altra dipendente della scuola di recarsi al Cau: poi la donna è stata curata ad un occhio dopo che lo specialista le aveva diagnosticato un’allergia alle polveri. Il preside a sua volta era stato seguito dal Cau di Cervia, dove alla luce dei valori sballati delle analisi del sangue, lo avevano trasferito al pronto soccorso del Bufalini per dei sospetti problemi seri ai reni.

Il dottor Mario Angelini di Cesena, medico specializzato in Medicina di emergenza urgenza, fa parte di un team di 14 medici impegnati in questa fase di transizione: "In questa fase iniziale ci stiamo prendendo la mano e i primi risultati sono molto buoni. Il servizio è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e mediamente a Cesenatico accogliamo 35 pazienti al giorno, quindi sinora sono già oltre 500 le persone seguite, delle quali meno del 15 per cento vengono indirizzate al pronto soccorso dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, mentre per oltre l’85 per cento dei casi il problema viene risolto sul posto, dove abbiamo l’ecografo, il servizio di radiologia e altre strumentazioni, oppure attraverso i percorsi con gli specialisti. All’esterno e all’interno del Cau sono scritti ed evidenziati i casi in cui i cittadini devono rivolgersi qui. Il punto di riferimento resta il medico di base, mentre per i traumi e i dolori forti, i dolori al torace e l’affaticamento respiratorio, si deve continuare a chiamare il 118".

Negli oltre 500 pazienti visitati sinora al Cau di Cesenatico, la maggior parte dei casi riguarda le parti estreme degli arti, quindi le mani, il piede, la caviglia o la spalla. "Abbiamo trattato anche pazienti colpiti da influenza e Covid _ prosegue il dottor Angelini _, ma si è trattato sempre di situazioni di lieve entità".

Nel Centro di assistenza e urgenza si lavora si affrontano anche casi dove il medico deve fare anche lo psicologo: "Capita spesso che vengono pazienti a chiedere aiuto per cose non indispensabili, c’è chi viene a cambiare tutti i giorni la medicazione per una lieve ferita e altri che manifestano il bisogno di attenzioni. Ci stiamo abituando anche a questo e facciamo veramente di tutto per tranquillizzare e dare risposte anche a queste persone".

L’infermiera Annalisa Pasquale del Cau di Cesenatico focalizza le differenze nel modo di approcciarsi con i pazienti: "Al momento non percepiamo particolari differenze fra il Cau ed il precedente punto di Primo intervento; la differenza è che prima facevamo il triage allo sportello e le persone venivano visitate e curate in relazione alla gravità, seguendo priorità precise, mentre ora i pazienti vengono visitati nell’ordine di arrivo, a meno di valutazioni specifiche che richiedono una modifica dell’ordine di accesso. Stiamo vivendo un periodo in cuidobbiamo abituarci alle novità, ma non vi sono particolari criticità".