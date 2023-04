Centri estivi 2023, 108mila euro per aiutare le famiglie

Un sostegno importante. In vista della partenza dei centri estivi, da lunedì 17 aprile, le famiglie potranno presentare la richiesta di contributi. Nati come luoghi di vacanza in cui, attraverso attività ludico-educative, i bambini e i ragazzi rafforzano le amicizie creando nuovi legami, anche quest’anno i Centri estivi – privati accreditati e comunali – proporranno su tutto il territorio un ampio ventaglio di offerte: laboratori di scrittura, disegno, pittura, musica, sport, teatro, e tanto altro ancora. L’Amministrazione comunale di Cesena mette a disposizione 108 mila euro per l’assegnazione dell’educatore per minori con disabilità frequentanti i Centri Estivi accreditati, e per la riduzione della quota di frequenza ai Centri Estivi accreditati, in favore delle famiglie che si trovano in una situazione di fragilità socio-economica e che non rientrano nei criteri di attribuzione del Progetto regionale Conciliazione Vita-Lavoro. In relazione alla richiesta di assegnazione dell’educatore, questa deve avvenire dopo aver effettuato l’iscrizione presso il centro estivo accreditato scelto. Il Centro di Documentazione Educativa comunale contatterà le famiglie per concordare un appuntamento durante il quale sarà valutato un percorso dedicato per l’accoglienza del minore all’interno del centro estivo. La richiesta di contributo con riferimento all’Isee invece dovrà essere presentata prima dell’iscrizione al centro estivo, direttamente al Centro di Documentazione Educativa, previo appuntamento telefonico al numero 0547-355734. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 16 giugno.

Ai contributi comunali si sommano le risorse della Regione Emilia-Romagna. Per richiedere il contributo, è necessario che le famiglie siano residenti nel Comune di CesenaUnione dei Comuni Valle del Savio. Le domande devono essere presentate online dal 17 aprile al 16 giugno, utilizzando credenziali SPID. Lo Sportello Facile metterà a disposizione i propri operatori previo appuntamento per assistere gli utenti che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione della domanda online (come prendere appuntamento). Per tutte le informazioni e per i criteri previsti è possibile consultare il bando pubblicato sul sito dell’Ente, alla sezione Notizie (https:www.comune.cesena.fc.itcontributi-centriestivi2023).