Centri estivi, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi ricreativi attivi in luglio e agosto. Il servizio del Comune è rivolto a bambini e ragazzini dai 3 ai 14 anni e per i genitori, molti dei quali lavorano nei mesi clou della stagione alla guida di attività turistiche o come dipendenti, si tratta di un’opportunità. La sede dei centri suddivisi per età, è il Polo scolastico di Villamarina dove i posti sono 160. La presentazione delle domande sarà solo on line, accedendo tramite Spid alla piattaforma sul sito del Comune.