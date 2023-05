Centri estivi, bonus per disabili e per ragazzi e ragazze dai 3 ai 13 anni

Fino alle 13 di martedì 30 maggio, le famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare possono fare domanda per ottenere i bonus rette a sostegno delle spese per la frequentazione dei centri estivi. I bonus vengono messi a disposizione nell’ambito del ’Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2023’ promosso dalla Regione per l’estate. I contributi sono destinati a bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni, nati dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel periodo di sospensione delle attività didattiche. I voucher sono disponibili per le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità certificata tra i 3 e i 17 anni, nati dall’1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2020.

Il progetto prevede un contributo per ciascun bambino e ragazzo, in relazione alle settimane di frequenza, per un massimo di 300 euro a testa. L’avviso pubblico con le informazioni e la documentazione sono sul sito dell’Unione Rubicone e Mare, (www.unionerubiconemare.it), la presentazione della domanda sarà possibile solo attraverso il portale scuola tramite Spid, oppure Cie, Carta d’identità elettronica o Cns, Carta nazionale dei servizi. L’assegnazione è legata all’iscrizione a uno dei centri estivi che hanno aderito al progetto, in totale 39, il cui elenco è sul sito dell’Unione. Tra i requisiti richiesti, oltre all’età, la residenza in uno dei nove Comuni del Distretto e un Isee pari o inferiore a 24mila euro. L’Isee non è richiesto per le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità.

Ermanno Pasolini