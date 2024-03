Centri estivi da giugno, bando per l’affidamento biennale della gestione

La macchina organizzativa dei centri estivi 2024 per la fascia 0-6 anni è partita con la pubblicazione della procedura per l’affidamento della gestione del servizio per il periodo dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (2026 e 2027) a fronte di una spesa complessiva di 1.706.880,00 euro. "I centri estivi – commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – costituiscono un servizio indispensabile in termini educativi e come supporto per le famiglieI frutiori sono 8 mila utenti dai 0 ai 13 anni e che comincia in corrispondenza della conclusione dell’anno scolil servizio dedicato alla fascia 0-3 anni rappresenta un prolungamento parziale dei servizi di nido ed è organizzato per i bambini che al 30 giugno di ogni anno frequentano i nidi d’infanzia comunali o i nidi privati convenzionati con il Comune nel caso che questi ultimi non attivino il prolungamento estivo presso le loro strutture per esiguità di richieste o per impedimenti strutturali" ".Il servizio dedicato alla fascia 3-6 anni - precisa l’assessora – è aperto ai bambini che al 30 giugno di ogni anno, frequentano le scuole dell’infanzia comunali, statali e private convenzionate del Comune".