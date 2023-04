Centri estivi, domani scade il bando per la partecipazione

C’è tempo fino a domani per aderire al bando per i centri estivi con sede dell’attività nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare che punta a sostenere le famiglie nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche. Il progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna per l’estate è rivolto a bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni, nati dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il bando è pubblicato sul sito dell’Unione Rubicone e mare con i relativi allegati e il modulo per la domanda. Per assistenza telefonica nella compilazione della domanda per gli abitanti di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo: Eva Neri, responsabile Servizi scolastici (0541-809692), e-mail: [email protected]

Il progetto prevede un contributo per ciascun bambino e ragazzo, in relazione alle settimane di frequenza, per un massimo di 300 euro a testa. Il bando per l’iscrizione sarà aperto da lunedì 8 a martedì 30 maggio. All’apertura del bando le famiglie potranno presentare domanda al Comune di residenza del minore che si desidera iscrivere. Le domande potranno essere fatte solo on-line accedendo al sito www.unionerubiconemare.it. Dice l’assessora ai Servizi sociali Letizia Bisacchi: "La disponibilità di un centro estivo in particolare è fondamentale per conciliare le esigenze di tutti i componenti della famiglia e per il benessere dei ragazzi. L’Unione vuole agevolare, mettere in rete e sensibilizzare sia gli operatori che i cittadini perché tutte le opportunità siano a portata di mano di tutti".

Ermanno Pasolini