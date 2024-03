Centri estivi: martedì partono le iscrizioni per luglio e agosto

Martedì 2 aprile saranno aperte le iscrizioni per i centri estivi ricreativi, che saranno attivi nei mesi di luglio e agosto.

L’amministrazione ha confermato un importante servizio per i bambini dai 3 ai 14 anni e anche per i genitori, molti dei quali lavorano sodo durante i mesi clou della stagione, essendo alla guida di attività turistiche o come dipendenti.

Complessivamente i posti a disposizione sono 160 per il mese di luglio e 160 per agosto, suddivisi fra il centro estivo per l’infanzia presso la scuola Arcobaleno in via Cremona nella zona Ponente, ed il parco giochi estivo per i bambini della scuola elementare e centro estivo adolescenti, presso la scuola Leonardo Da Vinci in via Caboto, sempre a Ponente.

I Centri estivi comunali saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 del mattino alle 17, con il servizio del pranzo incluso. Molta attenzione è stata dedicata dal comune alla organizzazione di spazi ampi, per garantire l’organizzazione di piccoli gruppi per le attività ricreative, i giochi e i laboratori. I bambini disabili avranno una assistenza individuale ed anche quest’anno l’amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto per tutti i partecipanti che ne abbiano fatta richiesta.

Le iscrizioni sono già aperte quattro settimane, fino a martedì 30 aprile. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite credenziali Spid alla piattaforma dedicata disponibile sul sito del Comune di Cesenatico, dove sono disponibili tutte le informazioni.

g.m.