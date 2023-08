’Centro Anch’io’ passa e chiude "Non c’era più partecipazione"

di Luca Ravaglia

"Sono venute a mancare l’unità di intenti, la coesione e la consapevolezza di voler portare avanti un percorso condiviso nell’interesse di tutti gli operatori commerciali del centro storico. Abbiamo provato fino all’ultimo di rilanciare la partita, ma alla fine ci siamo visti costretti a gettare la spugna". Sono le parole con le quali il presidente Fabrizio Faggiotto ha commentato la decisione di chiudere l’associazione ‘Centro Anch’Io’. La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di ieri attraverso la diffusione di una nota: " Era il lontano 2015 - si legge - quando un gruppo di commercianti e residenti diedero vita a ‘Centro Anch’io’ sotto forma di comitato con l’obiettivo comune di promuovere e tutelare il centro storico di Cesena. Nel 2018 ci siamo poi evoluti in associazione, non solo per contrastare il nuovo e meno prospero sistema economico, ma anche a seguito di scelte politiche poco lungimiranti che negli ultimi anni avevano portato a sfavorire il centro a vantaggio degli altri quartieri circostanti. Durante gli anni sono state svolte innumerevoli iniziative, sia sul piano sindacale che per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi, sino ad arrivare (nel 2021) a ricevere dal Comune la gestione dell’intrattenimento estivo. Ogni cosa però ha un inizio e una fine e a oggi possiamo affermare che questo ciclo si è esaurito".

Faggiotto, per quasi un decennio è stato l’anima di questo progetto. Cosa è cambiato negli ultimi tempi?

"Sono venuti a mancare l’entusiasmo e la partecipazione che avevano tenuto viva l’associazione".

Il motivo?

"Difficile individuare una sola causa. Nei fatti, registravamo voglia di intervenire e di portare il proprio contributo durante le fasi più critiche, ai quali seguivano periodi di disinteresse. In quei momenti pareva che prevalesse la voglia di dedicarsi al proprio singolo interesse, perdendo probabilmente di vista la visione d’insieme".

Nel frattempo nel cuore della città hanno aperto i battenti nuove attività, gestite da nuovi volti.

"Abbiamo provato più volte a relazionarci anche con loro, senza ottenere riscontri. Tengo a sottolineare che non è una critica, è una presa d’atto del contesto. Hanno idee e progetti loro, spero che riescano a trovare terreno fertile per farli germogliare". Nella nota, citate la gestione degli eventi estivi del 2021. Ma c’è stato anche tanto altro.

"Abbiamo messo in campo idee e progetti, cercando di relazionarci nel modo migliore con l’amministrazione comunale. Cercando il dialogo, pur difendo gli interessi di chi rappresentavamo".

Quanto è importante l’unità di intenti?

"E’ decisiva, perché rappresenta il modo migliore per far sentire la voce di una categoria. Spiace dirlo, ma in questo contesto a nostro avviso quell’unità è venuta a mancare".

E’ una questione economica? "Non penso. Chiedevamo un contributo di 10 euro al mese per l’organizzazione delle attività, direi più che abbordabile. In altre città vicine le cifre in ballo sono ben diverse".

Come è maturata l’idea di chiudere?

"Davanti all’evidenza dei fatti. Io e il consiglio direttivo ci siamo guardati in faccia, rendendoci conto che la vedevamo tutti allo stesso modo: continuare non avrebbe avuto senso".

Ora cosa succede?

"Lasciamo quindi spazio a eventuali nuove idee e energie, con la speranza che in futuro ci sia qualcuno che dia nuova linfa al cuore della nostra amata Cesena".