Centro anziani La Fiorita, l’attività è ripartita con le nozze d’oro

Dopo la pausa estiva, è ripartita a pieno ritmo e nel segno della festa l’attività del Punto anziani ‘La Fiorita’. Nel corso del primo giorno, inoltre, la piccola comunità ha festeggiato il 50esimo anniversario di matrimonio di Vito e Alide, coppia inossidabile e storici volontari del Punto Anziani di via Giuseppe Parini.

Coordinati dal Centro risorse anziani di Asp CesenaValle Savio, ad oggi a Cesena questi importanti presidi sono presenti a San Mauro in Valle, Villachiaviche, Ronta, Fiorita, Case Finali e a San Vittore, ma anche a Calisese e Gattolino. Si tratta di luoghi di aggregazione e d’incontro in cui le persone anziane possono ritrovarsi ed esprimersi, stimolare ed esercitare le proprie abilità (manuali, cognitive e funzionali) attraverso le diverse attività proposte da una animatrice e dalle volontarie. "Il 2 ottobre prossimo – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – celebreremo la Festa dei nonni, importante ricorrenza volta a sottolineare il ruolo essenziale ricoperto dai nostri anziani nella società e dai nonni in famiglia".