Centro Auser, approvato il bilancio del 2022

di Ermanno Pasolini

Assemblea generale dei soci convocata dal consiglio direttivo del Centro Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare per l’approvazione del bilancio 2022. La serata è stata presentata dal presidente Terzo Tosi e relatore è stato il presidente territoriale di Cesena Luciano Bigi che ha detto: "Nel cesenate abbiamo sette circoli dei quali quattro nel Comune di Longiano, uno a Savignano sul Rubicone, uno a San Piero in Bagno e questo di Gatteo Mare. Nel 2022 abbiamo registrato nei sette circoli 2500 iscritti. A Cesena non abbiamo nessun circolo, ma è un fattore normale in quanto nelle grandi città non funzionano. Nel 2022 Gatteo Mare ha avuto un utile di 4.000 euro e le attività sono andate bene. I problemi sono tanti come le macchine che invecchiano e quest’anno abbiamo già dovuto cambiarne tre nei sette circoli".

"Abbiamo 325 soci e questo circolo è una grande fortuna perchè in inverno a Gatteo Mare alla sera è tutto chiuso e solo noi siamo aperti, anche per le donne con i giochi di società, le cene e per i più giovani il torneo di biliardino - dice il socio Egisto Dall’Ara - . Purtroppo il Covid ci ha portato via 14 soci. Ma noi andiamo avanti anche nella loro memoria. Ci mancano volontari, facciamo tante cose e vorremmo farne molte di più.Vi chiediamo di darci una mano". Il presidente Bigi ha sottolineato che la mancanza di volontari è un problema generale e l’associazione se non ha volontari è un problema: "Cercate di invitare gente durante le serate del gioco delle carte, quando ci sono i vari incontri. Purtroppo oggi non c’è più ricambio. Durante il covid si sono allontanati in molti, ma adesso stanno tornando e lo dimostrano le gite che stiamo organizzando che registrano il tutto esaurito. L’importante è che ci sia uno scambio di informazioni fra i circoli per fare conoscere a tutti le varie iniziative dei sette circoli. Il 19 maggio alle 21 organizzeremo un concerto in piazza della Libertà a Cesena. Cerchiamo di esserci tutti".

Il presidente Tosi ha concluso: "Nel 2022 abbiamo effettuato 4.272 servizi, operando tutti i giorni dell’anno, compresi, Natale, Capodanno e Pasqua. Rispetto al 2021 abbiamo aumentato i nostri servizi del 10%. Speriamo di incrementare ancora nel 2023. Abbiamo tre Doblò e due auto, con nove autisti volontari per il trasporto dei soci per visite, controlli, esami, terapie presso i vari ospedali della zona. A volte servirebbero altri mezzi e per accontentare tutti usiamo le nostre auto. Poi quattro nonni addetti alle scuole per i bambini, gli addetti al bar, le azdore, in totale 30 volontari. E questa è la nostra forza. Diamo anche gli autisti alla casa di riposo Magrini di Cesenatico e alla associazione ’La Nuova Famiglia’ sempre di Cesenatico".