Centro di Villachiaviche: "Campi, palestra e pista pronti da settembre"

Con la pista di atletica tornata agibile, il Carisport in procinto di veder assegnare la gestione per i prossimi cinque anni e i lavori legati alla realizzazione della nuova piscina comunale ormai avviati, l’altro polo nevralgico della futura (ma non troppo) Cesena Città dello Sport è il nuovo centro sportivo di Villachiaviche, che secondo i cronoprogrammi dell’amministrazione comunale dovrebbe essere fruibile a partire da settembre. I lavori legati alla struttura dovrebbero in effetti essere ultimati entro metà estate, dopo di che si allestiranno gli spazi interni e si installeranno gli arredi.

Il Comune intanto è al lavoro per definire la futura gestione dell’impianto. Per i prossimi cinque anni, a partire dal 1° settembre, la concessione del servizio sarà regolata da specifiche linee guida e comprenderà la gestione di palestra, campo da calcio a 11 con annessi spogliatoi e servizi, pista di automodellismo, campo da baseball con annessi spogliatoi e servizi e campi da calcio a 5. L’utilizzo dell’impianto dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi di massima accessibilità. "Il centro polifunzionale di Villachiaviche – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, con deleghe al patrimonio e allo sport – non solo rappresenta un concreto esempio di valorizzazione della pratica sportiva e delle associazioni impegnate in questo settore, ma è anche un progetto pensato per il futuro e per le generazioni che qui si formeranno costruendo una cultura del benessere fisico e della socializzazione. Questi spazi saranno poi completati dalla realizzazione del parco pubblico a servizio del quartiere".

Gli interventi, corrispondenti a un importo di 4.359.700 euro, sono ormai in fase di ultimazione e questo consente a palazzo Albornoz di lavorare all’affidamento del servizio.