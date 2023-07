Centro Don Milani, Un Mese dopo l'Alluvione, Impegno dei Volontari a Sostegno delle Persone in Difficoltà

Il centro di raccolta allestito presso i locali della palestra della scuola primaria “Don Milani” continua ad essere un punto di riferimento post-alluvione per tutte le persone direttamente danneggiate dagli eventi drammatici di maggio ma anche per i volontari che a distanza di un mese confermano il proprio impegno a vantaggio di chi vive temporaneamente in difficoltà. A questo proposito, si comunica che, a partire da lunedì 3 luglio il presidio resterà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

"In seguito all’emergenza – commenta l’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – i bisogni di chi è stato colpito direttamente dall’alluvione restano. È per questa ragione che il centro raccolta ‘Don Milani’, gestito dall’Associazione ‘Il Barco Odv’ e il servizio di preparazione pasti, in capo alle Cucine Popolari, non hanno rallentato l’attività restando al fianco delle persone che necessitano di un aiuto quotidiano. Per questa ragione è importante poter contare anche nei mesi estivi di volontarie e volontari che potranno dare, ciascuno sulla base della propria disponibilità, un contributo alle realtà impegnate su questo fronte". Ad oggi le Cucine Popolari preparano pasti per sessanta persone colpite dall’alluvione; al Centro “Don Milani” si registrano circa 30 accessi al giorno.

Sempre a partire dalla prossima settimana sarà introdotta una tessera nominativa per ogni nucleo familiare che fruisce del servizio gestito dall’Associazione “Il barco Odv” presieduta da Werther Faedi, attivato dall’Amministrazione comunale martedì 16 maggio, giorno in cui si è verificata l’esondazione del fiume Savio e degli altri corsi d’acqua minori. Con lo scopo di regolare gli accessi, dalla settimana prossima, a tutti i nuclei familiari richiedenti sarà assegnata una tessera nominativa che riporterà i dati degli utenti singolinuclei e le date degli accessi presso il Centro. La tessera potrà essere richiesta e sarà fornita direttamente al Centro (presentandosi di persona o delegando un familiare) a partire da lunedì 3 luglio.